Врач перечислил скрытые причины постоянной тяги к шоколаду и булочкам

Если ругаете себя за тягу к шоколадкам и булочкам, возможно, дело вовсе не в слабом характере. Постоянное желание съесть что-то сладко — это частый симптом внутренних сбоев в организме. Причиной становится нехватка определенных микроэлементов и витаминов. Об этом KP.RU рассказал врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.