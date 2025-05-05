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Врач перечислил скрытые причины постоянной тяги к шоколаду и булочкам

Диетолог Семирядов: Дефицит хрома и триптофана вызывает желание есть сладкое.

Источник: Комсомольская правда

Если ругаете себя за тягу к шоколадкам и булочкам, возможно, дело вовсе не в слабом характере. Постоянное желание съесть что-то сладко — это частый симптом внутренних сбоев в организме. Причиной становится нехватка определенных микроэлементов и витаминов. Об этом KP.RU рассказал врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.

— У многих есть дефицитные состояния. Аппетит может расти при недостатке хрома, триптофана, белка, витамина D и т. д. Их недостаток может снижать уровень «гормона счастья» серотонина в мозге, что повышает аппетит и тягу к сладкому, — объяснил эксперт.

Кроме того, по словам специалиста, часто мы испытываем не настоящий, а эмоциональный голод. Его провоцируют такие факторы, как стресс, усталость и выгорание.

Организм использует эту реакцию как эволюционный механизм защиты. Когда стресс затягивается, он «решает» накопить жировые запасы на случай трудных времен. Если человек начинает часто заедать стресс, это становится привычкой.