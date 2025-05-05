Новый троллейбусный маршрут в Омске появится в августе

В Омске в августе этого года будет открыт новый троллейбусный маршрут. Департамент транспорта мэрии сообщил NGS55.RU, что маршрут № 7 м будет соединять железнодорожный вокзал с микрорайоном «Зеленая река». Первоначально планировалось запустить его до конца 2024 года, однако даты изменились.
Запуск маршрута назначен на август после того, как завершатся ремонтные работы на бульваре Архитекторов. На данный момент всё необходимое для работы маршрута уже готово, в том числе контактная сеть, проложенная по улицам Дергачева, Волгоградской и Лукашевича, а также на проспекте Комарова. Осталось только решить вопрос с диспетчерским пунктом в микрорайоне «Зеленая река».