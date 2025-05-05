Новый троллейбусный маршрут в Омске появится в августе

Запуск маршрута назначен на август после того, как завершатся ремонтные работы на бульваре Архитекторов. На данный момент всё необходимое для работы маршрута уже готово, в том числе контактная сеть, проложенная по улицам Дергачева, Волгоградской и Лукашевича, а также на проспекте Комарова. Осталось только решить вопрос с диспетчерским пунктом в микрорайоне «Зеленая река».