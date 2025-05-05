Омичам пообещали жару до +28 градусов

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 5 мая, в Омской области будет до +20 градусов. Ожидается небольшой дождь, порывы ветра достигнут 12 метров в секунду, в отдельных районах — до 18 метров в секунду.
В ночь на 6 мая температура воздуха в регионе опустится до +5…+10 градусов, осадков не ожидается, ветер юго-западный 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти. А вот днём термометр покажет +21…+26 градусов, по северу — +15…+20 градусов. Переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду, атмосферное давление будет падать.
Ночью 7 мая температура воздуха опустится до +13 градусов. Осадков не ожидается. А вот днём будет до +23…+28 градусов тепла. По северным районам области — до +22 градусов. Без существенных осадков. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.
Ранее мы писали, что омичам рассказали, что в регионе будет тёплый май.