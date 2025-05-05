Омичам пообещали жару до +28 градусов

В ночь на 6 мая температура воздуха в регионе опустится до +5…+10 градусов, осадков не ожидается, ветер юго-западный 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти. А вот днём термометр покажет +21…+26 градусов, по северу — +15…+20 градусов. Переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду, атмосферное давление будет падать.