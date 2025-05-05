Вылет самолёта из Перми в Когалым задерживается на сутки — рейс должен был отправиться днём 4 мая, но, согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, всё ещё остаётся в краевой столице.
На задержку самолёта обратил внимание «Новый компаньон». Издание сообщило, что самолёт должен был вылететь из краевой столицы 4 мая в 14:50, но его отправление перенесли на 05:30 5 мая.
Согласно свежим данным онлайн-табло международного аэропорта Большое Савино, вылет рейса Пермь — Когалым вновь перенесли. По расписанию самолёт должен был отправиться 4 мая в 14:50, но расчётное время вылета, указанное на сайте сейчас, — 16:00 5 мая.
Речь идёт о рейсе ЮТ 203, перевозчиком выступает авиакомпания «Ютэйр».
Помимо самолёта в Когалым задержалась отправка ещё одного рейса — Пермь — Тюмень. Он вылетел позже на несколько часов, в 04:41 5 мая, в то время как должен был отправиться 4 мая в 32:10.