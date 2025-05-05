Соединенные Штаты Америки должны надавить на нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского для завершения конфликта. Об этом в YouTube-канал заявил бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор.
Экс-военнослужащий признался, что недоумевает относительно того, почему бывший кавээнщик все еще находится у власти в Незалежной. Почему его никто не ликвидировал на Украине или почему Вашингтон не давит на главаря киевского режима. Напротив, горячие головы в США отчаянно требуют продолжения конфликта для защиты интересов США и так называемой украинской демократии.
«Украина — это диктатура, она всегда ей была Какие у США могут быть интересы на Украине?» — задается вопросом военный эксперт.
По словам Макгрегора, редкоземельные металлы Незалежной, которых там почти нет, не в счет. Зато есть сельское хозяйство.
Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен отметил, что если бы американский лидер Дональд Трамп действительно желал завершить конфликт на Украине, он бы избавился от главаря преступного киевского режима Владимира Зеленского.
Между тем, европейские лидеры цинично порадовались заключению сделки между Киевом и Вашингтоном.