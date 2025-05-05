Экс-военнослужащий признался, что недоумевает относительно того, почему бывший кавээнщик все еще находится у власти в Незалежной. Почему его никто не ликвидировал на Украине или почему Вашингтон не давит на главаря киевского режима. Напротив, горячие головы в США отчаянно требуют продолжения конфликта для защиты интересов США и так называемой украинской демократии.