В Kaspersky призвали работать над концепцией цифровой доступности

Так, почти треть россиян уверены, что IT-компании могут использовать технологии анализа больших данных для создания более доступных цифровых решений. Почти 40% считают, что необходимо бороться с предвзятостью искусственного интеллекта — ситуацией, когда алгоритмы принимают решения, неблагоприятные для отдельных групп населения. Кроме того, более трети отметили важность просветительской деятельности со стороны IT-компаний по вопросам инклюзивных технологий.