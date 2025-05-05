В Kaspersky призвали работать над концепцией цифровой доступности

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Более половины россиян считают, что IT-компании должны адаптировать свои продукты для людей с инвалидностью, подсчитали для РИА Новости в «Лаборатории Касперского».
«Концепция цифровой доступности — важная часть построения инклюзивного общества. Она предполагает, что люди с инвалидностью могут пользоваться диджитал-продуктами и сервисами наравне со всеми. … 61% россиян считают, что в создании такого социума должны принимать участие и IT-компании», — говорится в исследовании, в котором приняло участие более 1000 россиян.
Кроме того, почти половина россиян считают, что IT-специалистам необходимо развивать технологии, помогающие людям с инвалидностью полноценно участвовать в жизни общества. Более 60% уверены: IT-компании должны адаптировать свои продукты для нужды таких пользователей.
Отмечается, что поддержка инклюзивного общества со стороны IT-организаций может включать не только адаптацию продуктов, но и создание рабочих мест для людей с инвалидностью. Также важным направлением становится разработка умных вспомогательных технологий, например переводчиков жестовой речи или других решений, упрощающих повседневную коммуникацию. Такой подход поддерживают около 70% респондентов.
Так, почти треть россиян уверены, что IT-компании могут использовать технологии анализа больших данных для создания более доступных цифровых решений. Почти 40% считают, что необходимо бороться с предвзятостью искусственного интеллекта — ситуацией, когда алгоритмы принимают решения, неблагоприятные для отдельных групп населения. Кроме того, более трети отметили важность просветительской деятельности со стороны IT-компаний по вопросам инклюзивных технологий.