Сенатор Епифанова рассказала, за какие грибы на даче грозит тюремный срок

«Выращивание за один раз от 20 плодовых тел грибов, находящихся под запретом для выращивания, будет считаться культивированием в крупном размере, от 200 плодовых тел — в особо крупном размере. Выращивание от 10 до 100 кустов запрещённых растений классифицируется как культивирование в крупном размере, более 100 кустов — в особо крупном размере. Наказание определяется от административного до уголовного в зависимости от количества растений и наличия умысла», — пояснила Епифанова.