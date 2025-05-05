Сенатор Епифанова рассказала, за какие грибы на даче грозит тюремный срок

За выращивание на приусадебных участках некоторых видов грибов, в том числе содержащих псилоцибин и псилоцин, россиян могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Подробнее об этом aif.ru рассказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.
«На приусадебных участках нельзя выращивать грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин. Например, панзолус, гимнопилус, коноцибе, волоконница зеленая или хохлатковая и другие», — сказала сенатор.
Также россиянам запрещено выращивать коноплю, мак снотворный, шалфей предсказателей (не путать с маком-самосейкой и шалфеем обыкновенным — ред).
«Выращивание за один раз от 20 плодовых тел грибов, находящихся под запретом для выращивания, будет считаться культивированием в крупном размере, от 200 плодовых тел — в особо крупном размере. Выращивание от 10 до 100 кустов запрещённых растений классифицируется как культивирование в крупном размере, более 100 кустов — в особо крупном размере. Наказание определяется от административного до уголовного в зависимости от количества растений и наличия умысла», — пояснила Епифанова.
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