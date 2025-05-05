«Бессмертный полк России» зарегистрировал новую эмблему для акции 9 Мая

Заявка на регистрацию товарного знака была подана в октябре 2023 года, а решение о его утверждении было принято в апреле 2025 года. Эмблема, выполненная в виде красной звезды с изображением Георгия Победоносца и надписью «Бессмертный полк», станет символом акции, которая объединит миллионы россиян.