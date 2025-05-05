Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бессмертный полк России» зарегистрировал новую эмблему для акции 9 Мая

Общероссийское гражданско-патриотическое движение Бессмертный полк России официально зарегистрировало свою эмблему в Роспатенте, под ней пройдёт знаковая акция 9 Мая.
Источник: Life.ru

«Информация о регистрации содержится в базе данных ведомства», — пишет РИА «Новости».

Заявка на регистрацию товарного знака была подана в октябре 2023 года, а решение о его утверждении было принято в апреле 2025 года. Эмблема, выполненная в виде красной звезды с изображением Георгия Победоносца и надписью «Бессмертный полк», станет символом акции, которая объединит миллионы россиян.

Согласно документу, новый логотип будет использоваться для производства и продажи разнообразной продукции, включая ювелирные украшения, сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы и игрушки. Также в перечень вошли боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия.

Шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдёт в смешанном формате — как онлайн, так и в традиционном, что позволит каждому желающему присоединиться к акции и почтить память героев Великой Отечественной войны.

На выходных шествие «Бессмертного полка» впервые за шесть лет прошло в Вашингтоне. Российские дипломаты заявили, что мероприятие не обошлось без провокаций.