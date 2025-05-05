«Бессмертный полк России» зарегистрировал новую эмблему для акции 9 Мая

«Информация о регистрации содержится в базе данных ведомства», — пишет РИА «Новости».
Заявка на регистрацию товарного знака была подана в октябре 2023 года, а решение о его утверждении было принято в апреле 2025 года. Эмблема, выполненная в виде красной звезды с изображением Георгия Победоносца и надписью «Бессмертный полк», станет символом акции, которая объединит миллионы россиян.
Согласно документу, новый логотип будет использоваться для производства и продажи разнообразной продукции, включая ювелирные украшения, сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы и игрушки. Также в перечень вошли боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия.
Шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдёт в смешанном формате — как онлайн, так и в традиционном, что позволит каждому желающему присоединиться к акции и почтить память героев Великой Отечественной войны.
На выходных шествие «Бессмертного полка» впервые за шесть лет прошло в Вашингтоне. Российские дипломаты заявили, что мероприятие не обошлось без провокаций.