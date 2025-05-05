В Омске 5 мая начнут отключать отопление

«Приняли решение остановить подачу тепла с 5 мая. Дал поручение своему первому заместителю Евгению Викторовичу Фомину и главам округов отработать с ресурсниками и управляющими компаниями организацию процесса, поскольку он носит этапный характер», — сказал градоначальник в прошлый понедельник на аппаратном совещании.