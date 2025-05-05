В Омске 5 мая начнут отключать отопление

Сегодня, 5 мая, в омских домах стартуют отключения отопления. Дату перевода инженерных систем на «холодный» режим озвучил мэр города Сергей Шелест.
«Приняли решение остановить подачу тепла с 5 мая. Дал поручение своему первому заместителю Евгению Викторовичу Фомину и главам округов отработать с ресурсниками и управляющими компаниями организацию процесса, поскольку он носит этапный характер», — сказал градоначальник в прошлый понедельник на аппаратном совещании.
Напомним, сроки прекращения подачи тепла в здания переносились дважды. В 2025-м, как и в предыдущие два года, отопительный сезон завершается в первой половине последнего месяца весны.
Ранее «КП Омск» сообщила о доставке в город символического «Огня Победы».