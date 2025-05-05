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В начале недели в Башкирии пообещали грозы и дожди

Синоптики передали прогноз погоды на 5, 6 и 7 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии передали прогноз погоды на начало недели. По предоставленным данным, 5, 6 и 7 мая ожидаются грозы, дожди и ветер.

В понедельник, 5 мая, пообещали небольшой дождь и сильные порывы ветра. Температура воздуха днем поднимется до +20, +25°.

Во вторник, 6 мая, спрогнозировали грозы, дожди и сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью будет +8, +13°, днем +17, +22°.

В середине недели в регион придет небольшой дождь, слабый ветер. Температура воздуха ночью +3, +8°, днем +16,+21°.

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