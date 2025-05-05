От 2 до 6 миллионов: названы цены популярных моделей авто при возврате в РФ

Самой массовой моделью в России у автомобильного бренда Kia была модель Kia Rio. До ухода с российского рынка она стоила в районе 1,2 миллиона рублей. Однако если южнокорейская компания вернется в РФ, то этому автомобилю без производства в стране «делать нечего». По словам Мосеева, необходимо наладить оборудование, так как ранее собиралась предыдущая версия машины. Также нужно организовать цепочки поставок. Он отметил, что на все это могут уйти даже годы.