От 2 до 6 миллионов: названы цены популярных моделей авто при возврате в РФ

Стоимость популярных ранее в России моделей автомобилей при возвращении иностранных брендов в РФ вырастет почти в два раза. При этом итоговая цена будет зависеть также от того, где будет собираться машина — в РФ или привозиться по импорту. Бывший директор РОАД Олег Мосеев рассказал aif.ru, за сколько можно будет купить некогда популярные модели авто.
Kia Rio и Sportage.
Самой массовой моделью в России у автомобильного бренда Kia была модель Kia Rio. До ухода с российского рынка она стоила в районе 1,2 миллиона рублей. Однако если южнокорейская компания вернется в РФ, то этому автомобилю без производства в стране «делать нечего». По словам Мосеева, необходимо наладить оборудование, так как ранее собиралась предыдущая версия машины. Также нужно организовать цепочки поставок. Он отметил, что на все это могут уйти даже годы.
Однако если представить, что производство налажено, компания смогла локализовать автомобиль на 100 процентов, то необходимо еще учитывать инфляцию, курсы валют, что прибавит к итоговому ценнику 30 процентов, а может и больше.
«Сейчас при высокой степени локализации, позволяющей получать субсидии, машина не будет стоить дешевле 2 миллионов. А при локализации ниже 100 процентов цена Rio будет еще больше», — заявил aif.ru автоэксперт.
Мосеев отметил, что при возвращении Kia на российский рынок автомобили бренда вырастут в цене в среднем в два раза. По его словам, во-первых, в мире машины в принципе подорожали, а во-вторых, в России существенно вырос утильсбор, что, конечно, отражается на стоимости.
«Если, к примеру, взять Sportage и цены, которые есть в Казахстане, где есть завод, затем все перевести в российскую действительность, то есть с точки зрения курса, утильсбора, логистических затрат, то получается, что такой автомобиль должен стоить от 3,5 до 4,5 миллионов в зависимости от комплектации», — сказал aif.ru собеседник издания, добавив, что до 2022 года машина «стоила, вроде, от 1,7 до 2,5 млн рублей».
Hyundai Solaris и Creta.
Ситуация со стоимостью Hyundai Solaris на российском рынке при возвращении компании такая же, как и с Kia Rio, сообщил aif.ru бывший директор РОАД. По его словам, ранее самая популярная в России модель бренда до ухода в средней комплектации стоила 1,3−1,4 миллиона рублей. При этом если автомобиль будут привозить по импорту, к примеру, из Казахстана, то ценник на нее уже будет 2,3−2,5 миллиона.
«При условии, что автомобиль будет как и ранее производится в России с существенной долей локализации, то можно вычитать 380 тысяч и тогда получится цена, которая будет. Однако говорить о том, что эта машина будет собираться в России, пока очень рано», — подчеркнул Мосеев.
У автомобильного бренда Hyundai есть еще одна популярная ранее у жителей России модель — Hyundai Creta. По словам автоэксперта, до его ухода с российского рынка Hyundai Creta и Hyundai Solaris занимали больше 60 процентов продаж компании.
Средняя комплектация Hyundai Creta до 2022 года оценивалась в районе 1,85−1,9 миллиона рублей.
«Если компания вернется, то стоимость будет уже около 3,5 миллионов рублей», — заявил aif.ru Мосеев.
Он добавил, что Hyundai Creta раньше собиралась на заводе в Санкт-Петербурге. При этом сейчас там она также производится, но только предыдущая версия и уже под брендом «Solaris».
Skoda Octavia и Kodiaq.
Мосеев также рассказал aif.ru об автомобильном бренде Skoda и его модели Octavia, которая также вырастет в цене почти в два раза. При этом автоэксперт брал в расчет импорт автомобиля.
«Здесь можно добавить 90−100 процентов к стоимости и получится импортированный продукт. Она обойдется, примерно, в 4 миллиона, а стоила она ранее в такой комплектации в районе 1,8−1,9 миллиона», — отметил бывший директор РОАД.
При этом автоэксперт подчеркнул, что нужно понимать, что новая версия модели является совершенно другим автомобилем. Она полностью отличается от той, что продавалась раньше России, из-за чего и стоимость машины будет дороже.
Также большие отличия от предыдущей версии есть и у Skoda Kodiaq. По словам Мосеева, у модели теперь богаче комплектации, из-за чего стоимость автомобиля будет почти в два раза больше, чем ранее.
«Kodiaq обойдется примерно в 4,5−5 миллионов рублей, топовые версии — 5,5 миллиона. Речь идет о том, что машина будет привезена в Россию по импорту со всеми сертификатами и гарантиями от производителя, как было раньше», — сказал собеседник издания.