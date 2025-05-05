Диетолог Круглова объяснила, как правильно похудеть без вреда для здоровья

«Не всегда есть возможность, к примеру, готовить себе еду на ежедневной основе, тратить на это много времени. Поэтому здесь, конечно, будем рассматривать варианты быстрые. Или, может быть, подключать к этому, к формированию рациона и, например, сервис доставки еды», — добавила эксперт, напомнив, что любая диета должна быть сбалансированной и содержать все необходимые питательные вещества.