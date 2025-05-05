Диетолог Круглова объяснила, как правильно похудеть без вреда для здоровья

При выборе диеты важно учитывать не только цели, но и индивидуальные особенности организма, уровень физической активности, характер работы и даже вкусовые предпочтения. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
«Во-первых, это цель. С какой целью человек приходит к использованию данной диеты. Есть ли у него цель снижения веса, может быть, удержание достигнутых ранее результатов, возможно, улучшение своего физического состояния, набор мышечной массы», — отметила эксперт.
Она подчеркнула, что во время выбора оптимальной диеты важно учитывать индивидуальные особенности.
«Здесь мы рассматриваем рост, вес, индекс массы тела, уровень физической активности, вообще характер профессиональной деятельности, связана ли она с физической активностью, или все-таки это более офисный вариант работы», — обратила внимание врач-диетолог.
Также специалист советует учитывать вкусовые предпочтения, чтобы изменение рациона не стало слишком резким.
«Если целый ряд привычных продуктов придется исключить из рациона, тем более если придется сделать это достаточно в короткие сроки, то вряд ли человек сможет придерживаться таких рекомендаций на длительное время», — объяснила Круглова.
По словам диетолога, важны также финансовые и временные возможности.
«Не всегда есть возможность, к примеру, готовить себе еду на ежедневной основе, тратить на это много времени. Поэтому здесь, конечно, будем рассматривать варианты быстрые. Или, может быть, подключать к этому, к формированию рациона и, например, сервис доставки еды», — добавила эксперт, напомнив, что любая диета должна быть сбалансированной и содержать все необходимые питательные вещества.
Отвечая на вопрос о том, что точно не следует делать во время корректироваки питания — это увлекаться жесткими ограничительными диетами.
«Те диеты, которые исключают целые продуктовые группы, которые очень низкокалорийные, будут приводить скорее к срыву в дальнейшем и не будут работать на удержание достигнутых результатов», — сказала диетолог.
В качестве удачных примеров она привела средиземноморскую, DASH- и MIND-диеты, а также сбалансированное питание без крайностей.
«Это питание, которое будет отвечать потребностям организма, содержать основные продуктовые группы и может быть адаптировано под потребности каждого человека», — заключила Наталья Круглова.