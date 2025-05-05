Трамп рассказал об «очень хороших» разговорах по России и Украине за выходные

Однако накануне прошли 100 дней его президентства. Так, Трамп заявил, что не совершил ни единой ошибки за этот период на посту главы государства. При этом он отметил текущие многомиллиардные потери от торговли, но выразил уверенность, что ситуация изменится — страна начнет получать существенную прибыль.