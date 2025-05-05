Трамп рассказал об «очень хороших» разговорах по России и Украине за выходные

По информации агентства Reuters, президент США Дональд Трамп охарактеризовал состоявшиеся на выходных американо-российские переговоры по украинскому вопросу как «очень хорошие».
«У нас были очень хорошие разговоры по России и Украине на выходных. За последние два дня на самом деле», — пояснил американский глава в разговоре с журналистами.
Ранее президент США не раз высказывал уверенность в возможности быстрого разрешения украинского кризиса. При этом он указывал на различную степень взаимодействия Вашингтона с противоборствующими сторонами, сознательно не уточнял с кем именно — Москвой или Киевом — установились более тесные контакты.
Позднее в интервью телеканалу NBC News Дональд Трамп выразил осторожный оптимизм относительно перспектив урегулирования украинского кризиса, однако обратил внимание на серьезные препятствия. Американский лидер подчеркнул, что глубокая взаимная неприязнь между киевским главарем Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным может существенно осложнить мирный процесс.
Однако Трамп отметил, что экстремальный уровень взаимной неприязни между конфликтующими сторонами может сделать мирное урегулирование практически невозможным.
При этом Трамп акцентировал внимание на выгодности для Соединенных Штатов сделки по минеральным ресурсам Украины. Параллельно американский глава повторил обвинения в адрес администрации бывшего президента США Джо Байдена, возложив на нее ответственность за развязывание конфликта, одновременно подчеркнув отсутствие американских военных в зоне спецоперации.
Напомним, что еще в предвыборные обещания Трампа входило урегулирование конфликта на Украине за 24 часа. После инаугурации республиканец, разочарованный позициями Зеленского и Путина, констатировал тупик в переговорном процессе и допустил прекращение американского посредничества. Вашингтон продолжает выступать за двусторонние российско-украинские переговоры.
Однако накануне прошли 100 дней его президентства. Так, Трамп заявил, что не совершил ни единой ошибки за этот период на посту главы государства. При этом он отметил текущие многомиллиардные потери от торговли, но выразил уверенность, что ситуация изменится — страна начнет получать существенную прибыль.