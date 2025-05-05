В столице Прикамья пройдет выставка «Фронтовые письма пермяков — свидетели Великой Победы»

Музей истории пермской открытки собирает фронтовые письма пермяков периода Великой Отечественной войны последние двадцать лет. Организаторам выставки удалось найти уникальные письменные источники, описывающие жизнь на фронте, запечатлевшие фронтовые будни и смерть солдата, ликование живых в День Победы и День парада на Красной площади. И этими настоящими переживаниями наших предков в музее хотят поделиться с посетителями выставки.