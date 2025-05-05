В столице Прикамья пройдет выставка «Фронтовые письма пермяков — свидетели Великой Победы»

Сегодня, когда человечество накопило необъятные тома описаний кровопролитных сражений, история поворачивается лицом к человеку, начинает изучать место и роль отдельной личности, человека, солдата в той или иной войне.
С этой точки зрения важно найти, сохранить и передать будущим поколениям тот обширный объем фронтовых писем, почтовых карточек, открыток, фотографий, которые отражают историю человека, его жизнь на войне, его отношение к семье, родине, государству и врагу.
Музей истории пермской открытки собирает фронтовые письма пермяков периода Великой Отечественной войны последние двадцать лет. Организаторам выставки удалось найти уникальные письменные источники, описывающие жизнь на фронте, запечатлевшие фронтовые будни и смерть солдата, ликование живых в День Победы и День парада на Красной площади. И этими настоящими переживаниями наших предков в музее хотят поделиться с посетителями выставки.
Выставка призывает зрителя задуматься об истории своей семьи, истории родины, о вкладе отдельного человека и целого народа в победу над фашизмом.
Перейдя по куар-кодам у экспонатов выставки, можно будет прослушать песни о войне, подобранные по тематике писем и открыток, а также прочитать дополнительную информацию о жизни города Молотов в годы войны, о встрече фронтовиков после войны.
«Люди, берегите письма. В них хранится память о поколениях, внесших свой вклад в историю и величие нашей общей родины», — говорит основатель Музея истории пермской открытки, коллекционер Сергей Филатов.
Уникальными экспонатами выставки станут почтовые открытки, отправленные пермяками в День Победы, 9 мая 1945 года, в Пермь — Молотов из Венгрии, Чехословакии, Германии. Также на выставке представлены уникальные открытки с видами довоенной Перми.
Выставка в главном корпусе Пермского филиала Высшей школы экономики (ул. Студенческая, д. 38) откроется 7 мая в 13.00 и будет работать до 22 июня.