«Придётся погоревать»: Галустяна предупредили о тяжёлых последствиях развода

«Да, возможно, сначала и придётся и погоревать. Развод — это одна из тяжёлых стрессовых жизненных ситуаций. Она стоит второй после смерти», — подчеркнула собеседница URA.ru.
Эксперт рекомендовала после развода заново заняться собственной жизнью, проанализировать желания и представить будущее. По её словам, иногда важно просто побыть наедине с собой и взять паузу для переосмысления. Брак проходит через кризисные периоды, и если супруги хотят сохранить отношения, им нужна совместная работа, уверена специалист.
Напомним, ранее Михаил Галустян объявил о разводе. Шоумен расстался с женой Викторией после 18 лет брака. Как оказалось, супруги официально прекратили брак ещё в прошлом году, но лишь сейчас решили поделиться этим с публикой.