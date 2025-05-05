«Придётся погоревать»: Галустяна предупредили о тяжёлых последствиях развода

Эксперт рекомендовала после развода заново заняться собственной жизнью, проанализировать желания и представить будущее. По её словам, иногда важно просто побыть наедине с собой и взять паузу для переосмысления. Брак проходит через кризисные периоды, и если супруги хотят сохранить отношения, им нужна совместная работа, уверена специалист.