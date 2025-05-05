Марина Ковалёва из Омска стала чемпионкой страны по марафону

Накануне, 4 мая, в Казани состоялся Чемпионат России по марафону. Забег собрал 35 тысяч бегунов — как профессионалов, так и любителей. Сообщили в Минспорта Омской области.
Среди участников престижного забега оказалась известная омская легкоатлетка Марина Ковалёва, которой удалось достичь сразу двух значимых результатов: второе место в Казанском марафоне и первое — в чемпионате России.
Ковалёва пересекла финишную черту в Татарстане с результатом 2:30,27, уступив лишь кенийской бегунье Джудит Чероно, победительнице Казанского марафона. Однако среди российских спортсменок омичке не было равных, что позволило ей занять первое место на чемпионате России. Преимущество Марины над ближайшей соперницей составило почти 3 минуты: Луиза Дмитриева финишировала второй, а Алена Татаринова — третьей.
Министр спорта Омской области Алексей Ленберг в своём Telegram-канале поздравил Ковалёву и ее тренера Бориса Жгира, выразив надежду на их дальнейшие успехи в спорте.
Ранее мы писали, что на трассе Сибирского международного марафона в Омске для участников организовали душ.