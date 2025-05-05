Марина Ковалёва из Омска стала чемпионкой страны по марафону

Ковалёва пересекла финишную черту в Татарстане с результатом 2:30,27, уступив лишь кенийской бегунье Джудит Чероно, победительнице Казанского марафона. Однако среди российских спортсменок омичке не было равных, что позволило ей занять первое место на чемпионате России. Преимущество Марины над ближайшей соперницей составило почти 3 минуты: Луиза Дмитриева финишировала второй, а Алена Татаринова — третьей.