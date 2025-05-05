В России началась трёхдневная рабочая неделя

Трёхдневная рабочая неделя начинается в России в понедельник, 5 мая, после жителей России ждут четыре выходных дня.
Граждане отдыхают с 8 по 11 мая. Первый из указанных дней стал выходным в связи с переносом с 23 февраля, которое выпало в этом году на воскресенье. 9 мая отмечается День Победы в Великой Отечественной войне.
Директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин напомнил, что, согласно законодательству, работодатели обязаны сокращать на один час работу в предпраздничные рабочие дни.
«Это касается и офисных сотрудников, и тех, кто работает удаленно или по гибкому графику. Исключения — только для непрерывных производств, где переработка компенсируется», — отметил эксперт, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сделать выходными днями весь период с 1 по 9 мая. Парламентарий выразил мнение, пояснил, что это облегчит подготовку граждан к дачному сезону, а школьников и студентов — к экзаменам.