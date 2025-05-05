Российские компании начнут стимулировать работников копить себе на пенсию

Программы долгосрочных сбережений позволяют гражданам копить через негосударственные пенсионные фонды. Государство софинансирует взносы до 36 тыс. рублей ежегодно в первые 10 лет. Кроме того, участники ПДС могут получить налоговый вычет до 52 тыс. рублей при вложении 400 тыс. рублей в год. Нововведение поможет компаниям учитывать взносы в ПДС своих сотрудников как расходы.