Невролог Мартынов назвал ранние признаки болезни Паркинсона

Снижение обоняния, нарушения сна, запоры, депрессия без видимых причин и изменение почерка могут быть первыми симптомами болезни Паркинсона. Об этом рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.
— Ранние признаки (болезни Паркинсона — прим. «ВМ») могут быть неочевидны: снижение обоняния, запоры, нарушения сна, депрессия без видимых причин, — объяснил невролог.
Он отметил, что важно не игнорировать такие «звоночки», как дрожь в состоянии покоя, замедленность движений, мелкий почерк и «деревянность» лица, поскольку своевременное начало лечения способно замедлить развитие заболевания, передает РИА Новости.
Японские ученые из центра прикладных исследований клеток iPS (индуцированных многофункциональных клеток) (CiRA) при Университете Киото в ходе клинических исследований доказали безопасность и эффективность лечения Паркинсона с помощью искусственных клеток iPS.
В Великобритании бывшая медицинская сестра Джой Милн оказалась способна различать болезнь Паркинсона по запаху, и теперь она участвует в разработке теста на это заболевание.