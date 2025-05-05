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Невролог Мартынов назвал ранние признаки болезни Паркинсона

Снижение обоняния, нарушения сна, запоры, депрессия без видимых причин и изменение почерка могут быть первыми симптомами болезни Паркинсона. Об этом рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

Снижение обоняния, нарушения сна, запоры, депрессия без видимых причин и изменение почерка могут быть первыми симптомами болезни Паркинсона. Об этом рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

— Ранние признаки (болезни Паркинсона — прим. «ВМ») могут быть неочевидны: снижение обоняния, запоры, нарушения сна, депрессия без видимых причин, — объяснил невролог.

Он отметил, что важно не игнорировать такие «звоночки», как дрожь в состоянии покоя, замедленность движений, мелкий почерк и «деревянность» лица, поскольку своевременное начало лечения способно замедлить развитие заболевания, передает РИА Новости.

Японские ученые из центра прикладных исследований клеток iPS (индуцированных многофункциональных клеток) (CiRA) при Университете Киото в ходе клинических исследований доказали безопасность и эффективность лечения Паркинсона с помощью искусственных клеток iPS.

В Великобритании бывшая медицинская сестра Джой Милн оказалась способна различать болезнь Паркинсона по запаху, и теперь она участвует в разработке теста на это заболевание.