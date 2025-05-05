Археологи нашли артефакты бронзового века на вершине вулкана в Венгрии

Археологические раскопки проходили на вулканическом холме Шомло, расположенном на западе Венгрии. Исследователям не удалось выяснить, кто именно жил в этом регионе в тот период. Находки из Шомло дополняют другие свидетельства, указывающие на существование племенных или клановых сообществ, возглавляемых элитными воинами, которые населили этот регион между 13 и 6 веками до нашей эры.