Археологи нашли артефакты бронзового века на вершине вулкана в Венгрии

Найденные предметы датируются промежутком между 1400 и 1300 годами до нашей эры. Однако большинство артефактов связано с бронзовым веком, охватывающим период с 1080 по 900 год до нашей эры. Также нашли янтарные бусины, остатки тканей и кожи, а ещё клыков кабанов и домашних свиней.
Археологические раскопки проходили на вулканическом холме Шомло, расположенном на западе Венгрии. Исследователям не удалось выяснить, кто именно жил в этом регионе в тот период. Находки из Шомло дополняют другие свидетельства, указывающие на существование племенных или клановых сообществ, возглавляемых элитными воинами, которые населили этот регион между 13 и 6 веками до нашей эры.
Ранее археологи нашли в Египте гробницу сына фараона Усеркафа и статую Джосера недалеко от Каира. Внутри усыпальницы также были статуи супруги и десяти дочерей фараона.