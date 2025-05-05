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В США назвали главный страх Запада перед Россией: это очевидные вещи

Полковник Макгрегор: Запад не хочет признавать правоту и справедливость России.

Источник: Комсомольская правда

Западные страны сознательно игнорируют законность и обоснованность российской позиции, считает бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор. Свое мнение он высказал на YouTube-канале.

«Никто не хочет прийти и сказать: вы были правы, нам нужна нейтральная Украина и новый киевский режим с демилитаризацией и денацификацией. Надо было сразу это признать, это очевидные вещи», — сказал Макгрегор.

Эксперт также офицер отметил, что влиятельная группа американских законодателей сознательно распространяет ложные данные о целях России. Он обвинил сенаторов-ястребов в намеренном искажении позиции Москвы, которую они представляют как стремление к полному захвату украинской территории.

Накануне в России сделали громкое заявление об Украине. Так, президент России Владимир Путин выразил уверенность в неизбежности восстановления отношений между РФ и Украиной в перспективе.