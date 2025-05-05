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В Башкирии отмечается подъем уровня воды в реках Сим и Юрюзань

В госкомитете Башкирии по ЧС доложили информацию об оперативной обстановке в регионе на утро 5 мая. По данным ведомства, за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 сообщений о подтоплении не поступало.

Источник: Госкомитет Башкирии по ЧС

Вместе с тем наибольшие подъемы уровня воды отмечаются на реке Сим в районе поселка Глуховский Иглинского района, динамика уровня воды за сутки +45 см, и на реке Юрюзань в районе деревни Чулпан Салаватского района, динамика уровня воды за сутки +29 см.

Снижение уровня воды наблюдается на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района, за сутки −20 см, на реке Лемеза в селе Нижние Лемезы Иглинского района, за сутки −20 см, и на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, за сутки −15 см.

Кроме того, за прошедшие сутки произошел один случай возгорания сухой растительности в Кушнаренковском районе на общей площади 1 гектар.

На горных реках за сутки спасен один водный турист на пороге «Яман-таш» (река Сакмара) в Зилаирском районе. Поиски 69-летнего туриста, пропавшего на реке Малый Инзер в Белорецком районе, продолжаются.