В Башкирии отмечается подъем уровня воды в реках Сим и Юрюзань

Вместе с тем наибольшие подъемы уровня воды отмечаются на реке Сим в районе поселка Глуховский Иглинского района, динамика уровня воды за сутки +45 см, и на реке Юрюзань в районе деревни Чулпан Салаватского района, динамика уровня воды за сутки +29 см.
Снижение уровня воды наблюдается на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района, за сутки −20 см, на реке Лемеза в селе Нижние Лемезы Иглинского района, за сутки −20 см, и на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, за сутки −15 см.
Кроме того, за прошедшие сутки произошел один случай возгорания сухой растительности в Кушнаренковском районе на общей площади 1 гектар.
На горных реках за сутки спасен один водный турист на пороге «Яман-таш» (река Сакмара) в Зилаирском районе. Поиски 69-летнего туриста, пропавшего на реке Малый Инзер в Белорецком районе, продолжаются.