По словам Меркуриса, в прессе по этому поводу полная тишина — никто не высказался на этот счет, будто Зеленский ничего и не говорил. Между тем, это уже далеко не первый случай, когда европейцам не сообщают об истинных взглядах нелегитимного украинского лидера.