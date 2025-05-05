Дерзкие заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского с угрозами главам государствам, которые прибудут в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — это просто блеф. Об этом в эфире на YouTube заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Это дерзкое заявление однозначно блеф, такие высказывания должны вызывать сильнейшее осуждение у западных лидеров и СМИ. Но, вполне предсказуемо, они соблюдают полное молчание», — добавил он.
По словам Меркуриса, в прессе по этому поводу полная тишина — никто не высказался на этот счет, будто Зеленский ничего и не говорил. Между тем, это уже далеко не первый случай, когда европейцам не сообщают об истинных взглядах нелегитимного украинского лидера.
Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал украинского политика Владимира Зеленского сумасшедшим из-за угроз лидерам государств, которые планируют принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозами в адрес ветеранов и президентам десятков стран, которые приедут на парад Победы в Москву, главарь киевского режима пробил дно.