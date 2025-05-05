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Капшагайское водохранилище наполнилось на 100% — Минводы

АСТАНА, 5 мая — Sputnik. Капшагайское водохранилище наполнилось на 100%, сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Источник: Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана

Сейчас в водохранилище собрано около 18,5 миллиардов кубометров воды. Объект наполняется водой на 100% второй год подряд.

Капшагайское водохранилище регулирует сток реки Или. С начала 2025 года из водохранилища в озеро Балхаш было направлено 3,8 миллиардов кубометров воды. За аналогичный период прошлого года этот показатель достиг 2,9 миллиардов кубометров.

Министерство водных ресурсов и ирригации постоянно поддерживает связь с коллегами из Китая по вопросам распределения вод трансграничных рек, к которым относится и река Или. Второй год подряд наша совместная работа позволяет обеспечить аграриев Алматинской области поливной водой и улучшить экологическую обстановку в бассейне озера Балхаш.

сообщил руководитель Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции Серик Мейрамбеков

Благодаря обильной подаче воды, за год уровень озера Балхаш вырос на 12 сантиметров — с 341,52 метров по Балтийской системе до 341,64 метров, отметили в Минводы. Объем воды увеличился на 2 миллиарда кубометров.