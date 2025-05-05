В Прикамье с арендатора лесного участка взыщут более полутора миллионов за незаконную рубку

Прокуратура Чердынского района Пермского края в ходе проверки установила, что в лесном массиве на участке лесного фонда, арендуемом обществом с ограниченной ответственностью, произошла незаконная рубка лесных насаждений, ущерб от которой составил более 1,5 млн рублей.
Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в бюджет муниципального образования этой суммы с хозяйствующего субъекта, поскольку он не исполнил возложенные договором обязанности по охране арендуемого участка от факторов, негативно воздействующих на окружающую среду.
Чердынский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.