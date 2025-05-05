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Урбанизация усиливает риски затоплений в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. Основная причина затоплений после ливней в крымских городах — хаотичная урбанизация. Об этом заявил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире программы «Детально» на радио «Спутник в Крыму».

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Источник: РИА "Новости"

«Современные города покрываются асфальтом и бетонными поверхностями, которые не пропускают воду. В результате дождевая вода не впитывается в почву, а устремляется к водотокам, перегружая их. Это приводит к подтоплениям», — отметил специалист.

Кроме того, по его словам, изменение климата усугубляет ситуацию: осадки становятся редкими, но все более интенсивными. Последствия таких дождей становятся катастрофическими.

Эксперт призывает к комплексному подходу: пересматривать градостроительные нормы, восстанавливать зеленые зоны, создавать водопроницаемые поверхности, строить так называемые «городские губки» (ландшафт с инфраструктурой, предназначенной для поглощения и удержания воды — ред.) и зеленые крыши.

Копачевский также подчеркнул, что для эффективного управления водоотведением необходимо провести основательные исследования в этой области. Только так, по его мнению, можно будет разработать рабочие методики, адаптированные под крымские условия, и избежать повторения затоплений в будущем.

«Должны быть разработаны методические рекомендации, как это делать правильно, и должны появиться формулы, как это все рассчитывать. Потому что для каждого города это свои начальные условия», — заключил эксперт.