Видавший виды Mercury Cougar продают в Новосибирске за 260 тысяч

В Новосибирске выставили на продажу Mercury Cougar 1987 года выпуска. Цена авто — 260 тысяч рублей. Объявление опубликовано на «Авито».
«Aвтo с 96 года пребывает на территории этой страны, многое повидал, но выжил», — указал продавец.
Отмечается, что у машины хорошая толщина железа, сохранены дно, пороги и полы. Подлатать необходимо порог со стороны водительского кресла, арку переднего крыла и задние крылья по низу.
Косметическую часть кузова продавец оценил на «тройку». Говорит, предыдущие владельцы не особо удачно перекрасили с красного цвета на синий, а после ДТП с «Газелью» был поставлен бампер от Ford Thunderbird 1986.
Сиденья тканевые, на водительском отпечаток от сигареты.
«Местами, конечно же, есть трещины, царапины. Панель с трещинами по верху со стороны водителя (классика для американцев 80-х)», — говорится в сообщении.
Приборная панель работает, кроме спидометра. Не функционирует ручник. Мотор меняли на RD28.
«На ходу всё это… кхм… ну как-то едет. Мотору не особо хорошо: дымит на ходу, поедает масло. Однако не греется, работает относительно ровно», — говорится в сообщении.
По словам продавца, имеются и другие огрехи, поэтому машине нужен серьёзный подход и владелец, который хорошо с ней поработает.