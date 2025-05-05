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В Иркутск доставили частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата

Священный огонь станет символом подвига сибиряков, остановивших фашистов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Частица Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве ранним утром 5 мая 2025 впервые доставлена в Иркутск. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном отделении Народного фронта в Иркутской области.

— Этот священный огонь станет символом подвига сибиряков, остановивших фашистов под Москвой в 1941 году, и всех, кто приближал Победу на фронте и в тылу, — рассказывают в Народном фронте.

Напомним, в сквере на Большом Литейном 5 мая в 11:00 начался торжественный митинг «Огонь памяти». Все желающие могут почтить героев и возложить цветы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 99-летний ветеран из Иркутска поехал в Москву ради участия в Параде Победы.