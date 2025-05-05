Пермь станет городом-миллионером по числу высаженных на улицах цветов

Пермь в этом году будет цвести и пахнуть — улицы города украсят более миллиона различных видов цветов. Благоустроители превратят в цветники 35 тыс. кв. метров городского пространства.
Об особенностях предстоящего сезона рассказал глава Перми Эдуард Соснин. Появится вертикальное озеленение с использованием декоративно-лиственных и цветущих растений. По его словам, это добавит городу больше современности и уюта.
Однолетние растения займут площадь 23 тыс. кв. метров. Весной в их число войдут петунии, бегонии, сальвии, тагетесы, цинерарии. Летом придет черед астрам, космеям, бакопам, плектрантусам. Осенью их заменят тысячи высаженных кустов декоративной капусты, колеуса и дихондры. В начале мая высадят морозоустойчивые виды, основную массу цветов — в середине мая и начале июня.
Основой городского озеленения на площади 12 тыс. кв. метров станут многолетние цветники: весной — тюльпаны, нарциссы, мускари, крокусы, ирисы; летом — лилейники, тысячелистники, котовники, хосты, дербенники; осенью — астильбы, очитки и различные злаковые растения.
Тематические цветники, посвященные 80-летию Победы, появятся на городской эспланаде, у Воинского кладбища, на Комсомольском проспекте, у станции «Молодежная» и в других не менее значимых местах.
При озеленении пермяки используют удачные примеры других городов и адаптируют их к местным условиям. Растения к предстоящему сезону подготовил Пермский тепличный комплекс.