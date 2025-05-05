В Свердловской области умер первый детский анестезиолог региона Евгений Девайкин

Евгений Девайкин родился в 1941 году и начал свою карьеру после окончания Свердловского государственного медицинского института в 1971 году. Он работал в клинике детской хирургии ГКБ СМП и Областной детской клинической больнице. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сократительная функция миокарда при комбинированной анестезии у детей», а в 1990 году стал доцентом кафедры. Его научное наследие включает около 100 работ, монографию, два практических руководства и шесть рационализаторских предложений. Как педагогу ему удалось воспитать несколько поколений врачей-анестезиологов.