Временные ограничения на движение транспорта ввели на трех улицах в Новосибирске

В частности, по улице Советская была сужена проезжая часть: на 10 метров в районе домов № 46/2−81, на 8,5 метра у домов № 50−52, а также на 3,5 метра у домов № 54−56. Кроме того, на 8 метров сузили дорогу у дома № 25 по улице Чаплыгина и на 6 метров по четной стороне улицы Зыряновская в районе дома № 63.