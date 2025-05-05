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Временные ограничения на движение транспорта ввели на трех улицах в Новосибирске

Проезжую часть сузили на улицах Советская, Чаплыгина и Зыряновская.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске начали действовать временные ограничения на движение транспорта в Центральном округе и Октябрьском районе. Там по 8 мая на трех улицах сузили проезжую часть. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

В частности, по улице Советская была сужена проезжая часть: на 10 метров в районе домов № 46/2−81, на 8,5 метра у домов № 50−52, а также на 3,5 метра у домов № 54−56. Кроме того, на 8 метров сузили дорогу у дома № 25 по улице Чаплыгина и на 6 метров по четной стороне улицы Зыряновская в районе дома № 63.

— Ограничения связаны с проведением работ по восстановлению благоустройства после ремонтных работ на теплотрассах, — уточнили в ведомстве.