«Бессмертный полк» зарегистрировал эмблему, под которой пройдет акция 9 Мая

Движение «Бессмертный полк России» официально зарегистрировало свою новую эмблему в Роспатенте. Как выяснило РИА Новости, ведомство одобрило заявку, поданную еще в октябре 2023 года, и выдало свидетельство на товарный знак, который будет действовать до 2033 года.
Зарегистрированная эмблема представляет собой красную звезду с изображением Георгия Победоносца внутри и надписью «Бессмертный полк» в верхней части.
Фото: Роспатент.
Согласно документам, этот логотип можно будет использовать при производстве широкого ассортимента товаров — от ювелирных изделий, сумок и посуды до головных уборов и игрушек. В перечне также указаны боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия.
Акция «Бессмертный полк» берет свое начало в 2011 году в Томске. Идея принадлежала местным журналистам, которые в День Победы вышли на улицы с фотографиями своих родственников-фронтовиков. Уже через год, в 2012-м, мероприятие собрало шесть тысяч участников, пронесших портреты героев Великой Отечественной войны.
В 2014 году стихийная акция переросла в масштабное общественное движение, получившее название «Бессмертный полк». Особенностью организации стало отсутствие единого центра — в каждом регионе появились свои координаторы. Главная цель движения — сохранение памяти о подвиге советского народа в годы войны. С 2015 года патриотическое движение «Бессмертный полк России» координирует проведение шествий по всей стране.
Прежде российский лидер Владимир Путин назвал победу в Великой Отечественной войне триумфом народов СССР. Глава государства подчеркнул, что общий вклад в разгром нацизма внесли абсолютно все народы. Однако больше всего сил на алтарь Победы положила РСФСР. В первую очередь, из-за собственного размера. Территория российской части Советского союза была значительно больше других.
Президент также назвал шествие «Бессмертного полка» данью памяти павшим солдатам. По словам главы государства, шествие стало по-настоящему народным движением, которое хранит память о подвигах предков. Он подчеркнул, что эти мероприятия посвящены отцам, дедам и прадедам, чей героизм навсегда останется в сердцах потомков.
Как писал сайт KP.RU, 14 апреля в Ингушетии ушел из жизни последний в республике ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров. Фронтовику было 100 лет, он не дожил до празднования 80-летия Великой Победы меньше месяца. Медаров во времена Великой Отечественной служил в пехоте с июня 1941 года, почти с самого начала войны. Солдату на тот момент еще не было даже 18 лет. Он принимал участие в обороне Москвы.