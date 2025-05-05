«Бессмертный полк» зарегистрировал эмблему, под которой пройдет акция 9 Мая

Как писал сайт KP.RU, 14 апреля в Ингушетии ушел из жизни последний в республике ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров. Фронтовику было 100 лет, он не дожил до празднования 80-летия Великой Победы меньше месяца. Медаров во времена Великой Отечественной служил в пехоте с июня 1941 года, почти с самого начала войны. Солдату на тот момент еще не было даже 18 лет. Он принимал участие в обороне Москвы.