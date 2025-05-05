Марочко: Потери ВСУ под ЛНР за неделю составили почти пять тысяч человек

— Потери вооруженных формирований Украины в зоне ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад» за отчетный промежуток времени составили более 4 950 украинских боевиков и наемников — на 30 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности Южной группировки войск, — рассказал военный эксперт в беседе с ТАСС.