Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в боях в районе Луганской Народной Республики (ЛНР) за последнюю неделю достигли почти пяти тысяч человек. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на анализ данных Минобороны РФ.
По его словам, наибольший урон противнику нанесла группировка войск «Юг». Марочко также добавил, что ВСУ безуспешно пытались сдержать наступление российской армии, обстреливая тыловые районы ЛНР.
— Потери вооруженных формирований Украины в зоне ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад» за отчетный промежуток времени составили более 4 950 украинских боевиков и наемников — на 30 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности Южной группировки войск, — рассказал военный эксперт в беседе с ТАСС.
Российские силы, в свою очередь, улучшили тактическое положение, освободив ряд населенных пунктов. За неделю уничтожено два танка, 41 орудие артиллерии, 16 станций РЭБ, 46 складов и около 250 единиц боевой техники противника.
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