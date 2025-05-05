Спасатели оценивают последствия вечернего взрыва в многоэтажке в Москве

Последствия взрыва в многоэтажке в Москве. Видео © Telegram / SHOT.
На кадрах при свете хорошо видны выгоревшие окна и выбитые стëкла верхних этажей. Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы. Сегодня специалистам предстоит определить, есть ли угроза дальнейших обрушений в подъезде и насколько безопасно людям вернуться в свои дома.
Напомним, сильный взрыв прогремел 4 мая около 21:00 в доме на улице Генерала Тюленева в Москве. После из окон квартиры на верхних этажах почти сразу начали вырываться языки пламени. К несчастью, трагедии избежать не удалось — в результате происшествия погибли три человека. Ночью пожарные полностью ликвидировали возгорание. СК возбудил уголовное дело.