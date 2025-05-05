«Бессмертный полк» зарегистрировал официальную эмблему в Роспатенте

В некоторых странах мира в преддверии юбилея Победы также прошли шествия. Так, в в Вашингтоне акция «Бессмертный полк» состоялась впервые за шесть лет. Мероприятия также прошли в Амстердаме, Риме, Каракасе. В Пекине участниками акции «Бессмертный полк» стали более тысячи человек.