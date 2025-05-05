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«Бессмертный полк» зарегистрировал официальную эмблему в Роспатенте

Эмблема «Бессмертного полка» зарегистрирована в Роспатенте.

Источник: Аргументы и факты

Общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» зарегистрировало эмблему в Роспатенте, передает РИА Новости.

Эмблема представляет собой красную звезду, внутри которой расположен нарисованный в белом цвете Георгий Победоносец. Сверху размещена надпись «Бессмертный полк».

Отмечается, что с таким логотипом планируется выпускать и продавать ювелирные украшения, сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы, игрушки, а также его планируется размещать на боеприпасах, патронах и прицелах для огнестрельного оружия.

Сообщается, что организация подала заявку на регистрацию в октябре 2023 года. В апреле 2025 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак на срок до 2033 года.

Напомним, 9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате.

В некоторых странах мира в преддверии юбилея Победы также прошли шествия. Так, в в Вашингтоне акция «Бессмертный полк» состоялась впервые за шесть лет. Мероприятия также прошли в Амстердаме, Риме, Каракасе. В Пекине участниками акции «Бессмертный полк» стали более тысячи человек.