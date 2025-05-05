Ричмонд
+17°
неба не видно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 5 мая

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 5 мая 2025 года.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 100% 753 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

1 Грозы, ливни, град, шквалистый ветер, резкое похолодание: В Молдове погода преподносит сюрпризы.

2 Самый криминальный район в Кишиневе: Полиция подвела итоги — страшно ходить по улицам столицы стало.

3 90-летняя бабушка продает на улицах Кишинева последнее из дома: «Меня орденом Ленина наградили, но я его ни за что не продам, получила его за честный труд».

4 День Победы и футбол под запретом: Почему в Молдове заблокировали ТВ-каналы с российским спортом и историей Второй мировой войны.

5 Депутаты от ПАС переехали за 4 года из хрущевок в огромные особняки и обзавелись «теслами»: В декларациях стоимость двухэтажных домов — по цене однокомнатной квартиры на окраине Кишинева.