Топ-5 главных новостей в Молдове 5 мая

1 Грозы, ливни, град, шквалистый ветер, резкое похолодание: В Молдове погода преподносит сюрпризы.
2 Самый криминальный район в Кишиневе: Полиция подвела итоги — страшно ходить по улицам столицы стало.
3 90-летняя бабушка продает на улицах Кишинева последнее из дома: «Меня орденом Ленина наградили, но я его ни за что не продам, получила его за честный труд».
4 День Победы и футбол под запретом: Почему в Молдове заблокировали ТВ-каналы с российским спортом и историей Второй мировой войны.
5 Депутаты от ПАС переехали за 4 года из хрущевок в огромные особняки и обзавелись «теслами»: В декларациях стоимость двухэтажных домов — по цене однокомнатной квартиры на окраине Кишинева.