В Самаре 5 мая будет теплая погода до +25 и сильный ветер

По данным Приволжского управления гидрометеослужбы, предстоящий понедельник, 5 мая, порадует жителей Самары теплой весенней погодой. Столбик термометра в течение дня поднимется до отметки +26 градусов Цельсия.
Вместе с приятным теплом ожидается усиление ветра, порывы которого достигнут скорости около 20 метров в секунду.
Следующий день, вторник, 6 мая, принесет переменчивое небо с эпизодическими дождями. Ветер поменяет свое направление на северо-западное, сохранив прежнюю силу.
Специалисты-метеорологи подчеркнули, что причиной повышения температуры станет прохождение холодного фронта над территорией Средней Волги, вслед за которым последует приток теплого средиземноморского воздуха.
Это приведет к повышению средней температуры начала рабочей недели, достигнув значения около +25 градусов Цельсия днем.
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