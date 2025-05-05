В ООН высказались о нормализации работы посольства России в США

Осязаемого прогресса по нормализации работы посольства Российской Федерации в США пока нет, однако усилия в данном направлении предпринимаются существенные. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат напомнил, что вопросу нормализации работы посольств России в США и США в России уже было посвящено несколько раундов переговоров.
«Я не могу сказать, что на данном этапе есть осязаемый прогресс, но усилия существенные, и я думаю, что мы движемся в правильном направлении», — сказал Полянский.
По его словам, Москве хотелось бы, чтобы американские коллеги двигались в этом вопросе с определенной решимостью и «немного быстрее».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия видит желание США возобновить работу посольств в обеих странах. При этом он добавил, что препятствия для работы посольства России в США начала создавать еще администрация Барака Обамы. В свою очередь, РФ лишь отвечала.
Еще до начала спецоперации генконсул Сергей Овсянников сообщил, что в генеральном консульстве России в Нью-Йорке (США) впервые в истории работают всего пять человек из-за политики американской стороны. Там впервые нет офицера по безопасности, что является вопиющим фактом.