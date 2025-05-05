Еще до начала спецоперации генконсул Сергей Овсянников сообщил, что в генеральном консульстве России в Нью-Йорке (США) впервые в истории работают всего пять человек из-за политики американской стороны. Там впервые нет офицера по безопасности, что является вопиющим фактом.