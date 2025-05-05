Какие дороги перекрыли 5 мая в Волгограде на время репетиции парада

Сегодня вечером, 5 мая 2025 года, на площади Павших Борцов в Волгограде пройдет вторая репетиция парада Победы с участием военной техники, которую уже привезли в центр города. На время подготовки и проведения тренировки в схеме перекрытия дорог в Волгограде — улица Мира и все к ней прилегающие участки дорог. Ограничения будут действовать весь день.
Какие улицы перекрыли в Волгограде 5 мая 2025 с 7.00 до 22.00: улица Мира (от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской), Аллея Героев, а также улицы Гоголя, Ленина и Володарского.
В списке ограничений 5 мая с 7.00 до 22.00 также запрет на остановку и стоянку для транспорта на четной стороне улицы Краснознаменской (от улицы Мира до улицы Коммунистической), на улице Коммунистической (от улицы Краснознаменской до улицы Порт-Саида). Кроме того, из-за перекрытия дорог автобусы № 6, № 21, № 88 и № 89э будут ходить до вокзала Волгоград-1 по улицам Порт-Саида и Коммунистической.