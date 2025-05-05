Трехдневная рабочая неделя началась в России

В России началась трехдневная рабочая неделя. Об этом в понедельник, 5 мая, напомнил директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
Он отметил, что в мае 2025 года россиян ожидают две короткие рабочие недели, при этом 5, 6 и 7 мая будут рабочими днями.
Южалин объяснил, что такой график возник из-за переноса выходного 4 января, который выпал на субботу, на 2 мая. Также праздничный день, который был 23 февраля, теперь отмечается в четверг, 8 мая.
По словам эксперта, работодатели обязаны сократить предпраздничные рабочие дни на один час, что касается как офисных работников, так и тех, кто трудится удаленно или по гибкому графику. Исключение составляют только непрерывные производства, где переработка компенсируется.
В результате длинных выходных в мае россияне будут работать всего 18 дней, а отдыхать — 15, включая два праздничных дня, передает РИА Новости.
Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, почему рабочий день 7 мая не будет сокращенным. По его словам, это связано с переносом с 23 февраля.