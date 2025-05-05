Раевский объяснил, как в сети защитить свои данные и очистить цифровой след

В эпоху цифровых технологий утечка персональных данных — проблема, с которой может столкнуться любой пользователь. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказал aif.ru, как защитить свои данные в интернете и правильно «очистить» цифровой след.
По его словам, даже соблюдая основные меры предосторожности, нельзя полностью исключить риски.
«Если, например, произойдет утечка от провайдера, который хранит все данные про нас, то мы ничего с этим поделать не сможем. И здесь в наших силах только предоставить вот этим провайдерам как можно меньше данных о себе. Тот минимум, который требуется, чтобы зарегистрировать аккаунт. А если какая-то информация значится как необязательная для заполнения, то лучше ее не давать провайдерам», — отметил специалист.
Эксперт также добавил, что важно соблюдать стандартные правила цифровой гигиены. В частности, он посоветовал использовать для регистрации на сервисах отдельный адрес электронной почты, который не применяется для переписки, а еще лучше — завести несколько адресов и один из них выделить только под регистрацию.
«На всех сервисах необходимо использовать разные и сложные пароли, поскольку о способах их создания уже много написано, и эта информация общедоступна. Там, где это возможно, стоит подключать двухфакторную аутентификацию, чтобы помимо пароля использовать еще и одноразовый код, получаемый через приложение или иным способом», — объяснил Раевский.
Собеседник aif.ru подчеркнул, что важно понимать: в настоящее время практически вся персональная информация о гражданах России уже утекла. По его словам, если говорить о данных, которые сложно изменить, например дате рождения или адресе постоянного места жительства, которые редко меняются в течение жизни, то стоит осознавать, что эта информация уже доступна практически каждому — либо бесплатно, либо за небольшую плату.
Говоря о защите личной информации, эксперт напомнил и о такой полезной мере, как удаление старых аккаунтов, хотя отметил, что она не является критически важной.
«Это не суперважно… При желании, конечно, лучше информацию о себе удалять, но по практике очень редко кто это делает, и просто даже вспомнить все аккаунты — это уже довольно сложно», — сказал Раевский, уточнив, что на большинстве сервисов не запрашивают чувствительные данные вроде паспорта, ограничиваясь датой рождения или адресом доставки.
Отдельно специалист прокомментировал файлы cookie и историю посещений.
«Каких-то принципиальных рисков нет, потому что вся информация обезличена и используется только для рекламных целей», — объяснил эксперт.
Открытые Wi-Fi-сети, по его словам, также не столь опасны, как принято считать.
«Пользоваться открытыми Wi-Fi-сетями в целом безопасно — даже если человек выполняет чувствительные операции, например, входит в интернет-банк или совершает платежи. Протоколы, которые применяются в банковских приложениях, изначально рассчитаны на то, что трафик могут попытаться перехватить, поэтому защищают данные вне зависимости от того, кто слушает — сотрудник провайдера или случайный человек рядом», — добавил Алексей Раевский.
Однако он подчеркнул, что все же стоит осторожно относиться к информации, передаваемой операторам открытых сетей, например, номеру телефона.
«Обычно его запрашивают для аутентификации, и он попадает в список пользователей данной точки. Это предусмотрено законодательством, чтобы при необходимости можно было установить личность нарушителя, если через сеть распространяли запрещенный контент. В нынешних условиях это не столь опасно, но учитывать такие моменты все же важно», — заключил Раевский.