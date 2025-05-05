Раевский объяснил, как в сети защитить свои данные и очистить цифровой след

«Если, например, произойдет утечка от провайдера, который хранит все данные про нас, то мы ничего с этим поделать не сможем. И здесь в наших силах только предоставить вот этим провайдерам как можно меньше данных о себе. Тот минимум, который требуется, чтобы зарегистрировать аккаунт. А если какая-то информация значится как необязательная для заполнения, то лучше ее не давать провайдерам», — отметил специалист.