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Суд принял решение об имуществе Чубайса: подробности

Суд счёл, что снятие ареста с активов Чубайса приведёт к выводу их за рубеж.

Источник: Комсомольская правда

Суд продолжает рассматривать дело бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Он выступил с ходатайством о снятии ареста с его активов. Однако суд решил, что Анатолий Чубайс и семеро фигурантов его дела не заинтересованы в сохранении имущества на территории РФ, пишет ТАСС.

По данным следствия, некоторые ответчики уже выехали за пределы страны. При удовлетворении прошения за границу отправят и активы. Всего, на данный момент, суд Москвы арестовал по делу имущества и средств на 5,6 миллиарда рублей.

«Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории РФ, и у “Роснано” есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации», — свидетельствуют материалы суда.

Компания требует взыскать с бывших представителей порядка 3,9 миллиарда рублей. Кроме того, фигуранты дела должны оплатить 20,45 миллиона долларов убытков.