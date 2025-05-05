Суд принял решение об имуществе Чубайса: подробности

Суд продолжает рассматривать дело бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Он выступил с ходатайством о снятии ареста с его активов. Однако суд решил, что Анатолий Чубайс и семеро фигурантов его дела не заинтересованы в сохранении имущества на территории РФ, пишет ТАСС.
По данным следствия, некоторые ответчики уже выехали за пределы страны. При удовлетворении прошения за границу отправят и активы. Всего, на данный момент, суд Москвы арестовал по делу имущества и средств на 5,6 миллиарда рублей.
«Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории РФ, и у “Роснано” есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации», — свидетельствуют материалы суда.
Компания требует взыскать с бывших представителей порядка 3,9 миллиарда рублей. Кроме того, фигуранты дела должны оплатить 20,45 миллиона долларов убытков.