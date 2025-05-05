Суд принял решение об имуществе Чубайса: подробности

«Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории РФ, и у “Роснано” есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации», — свидетельствуют материалы суда.