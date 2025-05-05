Хабаровские учёные сделали сенсационное открытие в клещевой инфекции

В Хабаровском крае обнаружили новый генетический вариант возбудителя клещевого риккетсиоза — болезни, которую переносят заражённые клещи, — сообщает «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» министерства здравоохранения Хабаровского края.
Открытие сделали в ходе масштабного научного исследования, о его результатах сообщили на Российском конгрессе по микробиологии и инфекционным болезням.
Как пояснила главный инфекционист Дальнего Востока и Хабаровского края Анна Кузнецова, было собрано 120 образцов биоматериала от жителей региона. Именно в этих образцах и выявили ранее неизвестный генотип риккетсий — микроорганизмов, вызывающих заболевание.
«Этот вариант будет учтён при создании новой отечественной тест-системы. Она позволит быстрее и точнее выявлять болезнь, а значит, вовремя начинать лечение», — подчеркнула Кузнецова.
Новость важна и тем, что на сегодня не существует вакцины от риккетсиоза — как и от большинства других болезней, которые могут передавать клещи. Поэтому быстрая и точная диагностика остаётся единственным способом защитить здоровье заболевших.
Исследование проходит в сотрудничестве с Национальным центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (тот самый, что разработал вакцину «Спутник V»), а также краевым Центром по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Клинической базой стала больница им. Войно-Ясенецкого.
Напомним, Хабаровский край стал первой и пока единственной научной площадкой на Дальнем Востоке, где системно изучают инфекции, переносимые клещами. Собранный материал и обнаруженный генотип могут лечь в основу новой национальной системы диагностики.
Клещи, как напоминают врачи, переносят множество инфекций, в том числе пока малоизученных. И именно поэтому сезонная защита от укусов — специальная одежда, репелленты и осмотры после прогулок — остаются самой надёжной профилактикой.