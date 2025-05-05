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Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Прохладная неустойчивая воздушная масса будет определять погоду в Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 100% 753 мм рт. ст. +17°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.

Дневная температура воздуха будет колебаться от +7°С по северу до +18°С по юго-востоку республики.

В Минске в понедельник будет облачно с прояснениями. Местами по городу пройдет небольшой кратковременный дождь, вероятность осадков составляет 60−70%. Ветер северо-западный умеренный, временами порывистый. Воздух в белорусской столице прогреется днем до +8…+10°С.

Народные приметы на 5 мая

5 мая православные вспоминают апостола Луку. Его почитают как автора одного из Евангелий и Деяния святых апостолов. Также Лука считается первым иконописцем и покровителем врачей и живописцев.

Народные приметы:

  • кукушка громко и долго кукует — к хорошей погоде в ближайшие дни;
  • гроза в этот день сулит богатый урожай;
  • западное небо вечером чистое — дождя утром следующего дня не будет;
  • по небу плывут кучевые облака, значит, скоро пойдет дождь;
  • дымка вдали — к ясной, сухой погоде.