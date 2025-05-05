Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться от +7°С по северу до +18°С по юго-востоку республики.
В Минске в понедельник будет облачно с прояснениями. Местами по городу пройдет небольшой кратковременный дождь, вероятность осадков составляет 60−70%. Ветер северо-западный умеренный, временами порывистый. Воздух в белорусской столице прогреется днем до +8…+10°С.
Народные приметы на 5 мая
5 мая православные вспоминают апостола Луку. Его почитают как автора одного из Евангелий и Деяния святых апостолов. Также Лука считается первым иконописцем и покровителем врачей и живописцев.
Народные приметы:
- кукушка громко и долго кукует — к хорошей погоде в ближайшие дни;
- гроза в этот день сулит богатый урожай;
- западное небо вечером чистое — дождя утром следующего дня не будет;
- по небу плывут кучевые облака, значит, скоро пойдет дождь;
- дымка вдали — к ясной, сухой погоде.