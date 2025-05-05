Омский ГАУ присоединился к международному флешмобу в честь 80-летия Победы

29 апреля Омский государственный аграрный университет стал участником масштабного международного танцевального флешмоба «Эхо Победы», посвященного 80-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах» на площади у Стелы Памяти, установленной в честь преподавателей и студентов вуза, погибших в годы войны.