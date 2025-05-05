Омский ГАУ присоединился к международному флешмобу в честь 80-летия Победы

29 апреля Омский государственный аграрный университет стал участником масштабного международного танцевального флешмоба «Эхо Победы», посвященного 80-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах» на площади у Стелы Памяти, установленной в честь преподавателей и студентов вуза, погибших в годы войны.
Торжественный вальс под легендарную песню «Синий платочек» исполнили активисты студенческого дворца культуры, коллектив бального танца «Джайв», учащиеся Университетского колледжа агробизнеса, а также сотрудники университета. Среди участников — Ольга Васильевна Менькова, специалист Центра социально-воспитательной работы и молодежных проектов.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
Символично, что танцоры держали в руках ярко-голубые платочки — знак нежности, веры и благодарности поколениям, отстоявшим мир.
«Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч…» — звучали строки песни, напоминая о подвиге предков. Правнуки ветеранов, присоединившиеся к флешмобу, подчеркнули неразрывную связь поколений.
«Мы помним и гордимся теми, кто подарил нам мир. Этот танец — наша дань уважения героям», — отметили участники флешмоба.
Мероприятие сопровождалось звуками оркестра, а в роли солистов выступили заслуженная артистка РФ Жасмин и лауреат международных конкурсов Харитон Руденко.