Проезд на ряде маршрутов в Хабаровске станет дороже

Сразу несколько автобусных маршрутов в Хабаровске с середины мая изменят стоимость проезда. Повышение касается только тех маршрутов, где установлены нерегулируемые тарифы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным управления промышленности, транспорта и связи края, новые цены вступят в силу с 12 и 17 мая. ООО «Васильев» повысит тариф на маршруте № 1 Л до 60 рублей с 12 мая.
В этот же день на такую же сумму возрастет стоимость проезда у компании ООО «Ефимов» на маршрутах №№ 6, 25 и 31.
С 17 мая цена поднимется и на маршрутах №№ 25−1, 14−1, 21−1, 24−1 и 56−1, которые обслуживают ООО «Вираж» и ООО «Оператор».