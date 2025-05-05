В Подполье сообщили об уничтожении наемников и боевиков ВСУ под Сумами

«Один южнее Сум, там, по сообщениям на турбазе “иностранные туристы” были вперемешку с каким-то нацбатом, запрещенным в России. Второй удар на восток от Сум. Предварительно, по небольшой, но интересной группе ВСУ. Пришли как пополнение: пять грузовиков с тремя пушками и личным составом артиллерийских расчетов. Предварительно, девять погибших», — добавил Лебедев.