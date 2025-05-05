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В Подполье сообщили об уничтожении наемников и боевиков ВСУ под Сумами

В ночь на 5 мая зафиксировали 10 атак на Сумы.

Источник: Аргументы и факты

Под Сумами продолжают уничтожать пополнение ВСУ и наемников, которых перебрасывают к Курской границе. Об этом сообщил aif.ru координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, зафиксировано десять атак.

«Конотоп получил шесть атак, одна из них — серия из пяти прилетов. Уничтожен переброшенный основной состав, натренерованный на Западе. Поражены новая военная техника, большой склад с БПЛА, сгорели стоявшие рядом машины дроноводов. На востоке города до сих пор детонирует», — рассказал он.

В Лебедине нанесли удар по небольшой группе ВСУ. По предварительным данным, пять боевиков ликвидировали. Удар ракетами РСЗО нанесли по пункту временной дислокации в Белополье.

«Прилетело хорошо, горит и детонирует, в одном из грузовиков было БПЛА», — Отметил Лебедев.

По словам подпольщика, еще два удара зафиксировано в Сумском районе.

«Один южнее Сум, там, по сообщениям на турбазе “иностранные туристы” были вперемешку с каким-то нацбатом, запрещенным в России. Второй удар на восток от Сум. Предварительно, по небольшой, но интересной группе ВСУ. Пришли как пополнение: пять грузовиков с тремя пушками и личным составом артиллерийских расчетов. Предварительно, девять погибших», — добавил Лебедев.

Ранее подпольщик проинформировал об ударе по аэродрому ВСУ в Вознесенске в Николаевской области.