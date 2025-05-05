В ГД просят проверить законность выдачи жилья иностранцам за счет бюджета

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», направил обращение к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой инициировать проверку законности предоставления жилищных субсидий и сертификатов мигрантам за счёт государственных средств, сообщает ТАСС.
В своём обращении Миронов просит Краснова поручить прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверку законности предоставления жилищных субсидий и сертификатов, а также действий должностных лиц, ответственных за обеспечение прав и законных интересов граждан России.
Миронов отметил, что в последнее время участились случаи незаконного получения «новыми гражданами Российской Федерации» жилищных субсидий и сертификатов. По его словам, это не единичные случаи, а распространённая практика по всей стране. Он также выразил обеспокоенность тем, что вчерашние мигранты получают жильё за счёт государственного бюджета, в то время как россияне десятилетиями ожидают улучшения жилищных условий.
Миронов подчеркнул, что механизм предоставления жилищных сертификатов не является прозрачным, а списки получателей не доступны для общественности.