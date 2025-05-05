Ричмонд
+17°
неба не видно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД просят проверить законность выдачи жилья иностранцам за счет бюджета

В регионах РФ участились случаи, когда иностранцы получают жилье за государственный счет, отметил председатель партии Справедливая Россия За правду .
Источник: Аргументы и факты

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», направил обращение к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой инициировать проверку законности предоставления жилищных субсидий и сертификатов мигрантам за счёт государственных средств, сообщает ТАСС.

В своём обращении Миронов просит Краснова поручить прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверку законности предоставления жилищных субсидий и сертификатов, а также действий должностных лиц, ответственных за обеспечение прав и законных интересов граждан России.

Миронов отметил, что в последнее время участились случаи незаконного получения «новыми гражданами Российской Федерации» жилищных субсидий и сертификатов. По его словам, это не единичные случаи, а распространённая практика по всей стране. Он также выразил обеспокоенность тем, что вчерашние мигранты получают жильё за счёт государственного бюджета, в то время как россияне десятилетиями ожидают улучшения жилищных условий.

Миронов подчеркнул, что механизм предоставления жилищных сертификатов не является прозрачным, а списки получателей не доступны для общественности.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий обмен данными о детях мигрантов между МВД и региональными образовательными ведомствами.