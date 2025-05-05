В ГД просят проверить законность выдачи жилья иностранцам за счет бюджета

Миронов отметил, что в последнее время участились случаи незаконного получения «новыми гражданами Российской Федерации» жилищных субсидий и сертификатов. По его словам, это не единичные случаи, а распространённая практика по всей стране. Он также выразил обеспокоенность тем, что вчерашние мигранты получают жильё за счёт государственного бюджета, в то время как россияне десятилетиями ожидают улучшения жилищных условий.