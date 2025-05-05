Беларусь стала главным поставщиком картошки в РФ, обойдя Египет и Китай

Что касается Египта, который оказался на втором месте, то он поставил в РФ в 2024 году картофеля на 47,9 миллиона долларов. На третьем месте расположился Китай, который смог подняться на две строчки. Указанная страна поставила в Россию 46,7 тысячи тонн картофеля на 17,3 миллиона долларов. Вместе с тем Китай впервые с 2019 года снова смог войти в топ-три главных поставщиков картофеля в РФ.