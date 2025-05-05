Беларусь стала главным поставщиком картошки в РФ, обойдя Египет и Китай, пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade, национальных статистических порталов и по открытым данным.
Сообщается, что в 2024 году больше всего картофеля Россия закупила у Беларуси, которая оказалась главным поставщиком, подвинув с первого места Египет. Указано, что объемы российского импорта составили 193,8 тысячи тонн.
Что касается Египта, который оказался на втором месте, то он поставил в РФ в 2024 году картофеля на 47,9 миллиона долларов. На третьем месте расположился Китай, который смог подняться на две строчки. Указанная страна поставила в Россию 46,7 тысячи тонн картофеля на 17,3 миллиона долларов. Вместе с тем Китай впервые с 2019 года снова смог войти в топ-три главных поставщиков картофеля в РФ.
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