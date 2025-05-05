На федеральной платформе продолжается голосование за объекты благоустройства-2026

Жители Пермского края могут принять участие в голосовании за объекты благоустройства следующего года на платформе. На их выбор представлено 55 проектов в 21 муниципалитете.
Так, от Александровского округа предложено для голосования два проекта, в том числе Морозовский парк во Всеволодо-Вильве. Осинцы могут поддержать заключительный этап благоустройства Ярмарочной площади, жители Октябрьского — обустройство парка на ул. Космонавтов, лысьвенцы — сквер участников СВО.
Голосование продлится до 12 июня — в том числе через приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Также жители могут воспользоваться помощью волонтеров.