На федеральной платформе продолжается голосование за объекты благоустройства-2026

Так, от Александровского округа предложено для голосования два проекта, в том числе Морозовский парк во Всеволодо-Вильве. Осинцы могут поддержать заключительный этап благоустройства Ярмарочной площади, жители Октябрьского — обустройство парка на ул. Космонавтов, лысьвенцы — сквер участников СВО.